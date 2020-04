Meteo a 15 giorni: proseguirà il filone INSTABILE o tornerà l'anticiclone?

Tra fine aprile e la prima decade di maggio i modelli scommettono sulle situazioni perturbate più di quanto non lo facciano sugli anticicloni. E' uno scarto percentuale di quelli non molto marcati, ma sulle mappe ciò che appare maggiormente è una configurazione instabile per l'Italia, non certo assolata, stabile e calda. Lo vedete qua sotto dalla media degli scenari del modello canadese:

Ci sono naturalmente corse che scommettono su condizioni ben più perturbate per l'esordio di maggio, come quella che vi proponiamo di seguito e che mette in evidenza una ferita depressionaria non trascurabile:

Ci sono però anche scenari opposti, peraltro non isolati, che puntano su una rimonta quasi sbalorditiva dell'anticiclone, che non lascerebbe scampo alle saccature atlantiche e per completezza di informazione vi mostriamo anche questa, sempre relativa allo stesso arco temporale:

Al momento l'ipotesi perturbata presenta maggiori chances di successo (55-60%) ma state pur certi che la partita sarà ancora lunga. Di certo un maggio piovoso sarebbe una manna per l'Italia, per l'estate, per il caldo, per dimenticare l'effetto devastante sulla nostra psiche del coronavirus a suon di giornate da spiaggia, c'è ancora tempo, ora è il momento di pensare alla nostra agricoltura.



SINTESI PREVISIONALE da GIOVEDI 30 aprile a MERCOLEDI 6 maggio:

giovedì 30 aprile: temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Generale mitezza.



venerdì 1° maggio: nuovo possibile peggioramento del tempo con piogge e temporali a partire dal nord-ovest, poi Toscana e resto del nord. Altrove ancora asciutto e in parte soleggiato. Calo termico nelle aree soggette a pioggia.



sabato 2 maggio e domenica 3 maggio: molto nuvoloso o coperto su gran parte del nord, del centro e della Campania con piogge e temporali, parzialmente nuvoloso sul resto del sud con rovesci sparsi passeggeri. Estensione del calo delle temperature, tranne ad estremo sud.



lunedì 4 maggio: ancora instabile su nord-est, centro e sud con rovesci e qualche temporale pomeridiano, schiarite al nord-ovest e temperature in rialzo.



martedì 5 maggio: miglioramento salvo residui addensamenti in Adriatico e al sud. Temperature in rialzo.



mercoledì 6 maggio: possibile accentuazione dell'instabilità al nord con qualche temporale sui monti e sulle zone pedemontane nel pomeriggio, specie su Lombardia e Triveneto, bel tempo altrove. Temperature stazionarie.