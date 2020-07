Meteo a 15 giorni: prosegue l'estate, ma con INFILTRAZIONI FRESCHE sull'Italia

Quest'anno il temibile anticiclone africano latita. Al suo posto abbiamo una vecchia presenza che caratterizzava le estati di un tempo; stiamo parlando dell'alta pressione delle Azzorre che dal Vicino Atlantico porge la sua longa manus in direzione del Mediterraneo e l'Italia.

E' l'estate canonica italiana, senza gli eccessi termici che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Un'estate indubbiamente calda ( sfatiamo una volta per tutte il mito delle estati fresche in Italia) , ma che non propone mai un caldo insopportabile e soprattutto presenta sempre qualche passaggio instabile a rimescolare l'aria.

L'estate però è ancora lunga; di conseguenza non sappiamo se questa situazione potrà durare fino al termine della stagione calda; tuttavia, anche la seconda decade di luglio dovrebbe trascorrere senza troppi bollenti patemi: visti i chiari di luna degli ultiimi anni riteniamo sia già molto.

Ecco la situazione estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 17 luglio:

Per prima cosa notiamo la beneaugurante assenza di "gobbe africane" sul Mediterraneo. Inoltre, l'alta pressione delle Azzorre potrebbe in alcuni casi sbilanciarsi un po' a nord, in direzione della Francia e del Regno Unito. Ciò darebbe adito ad infiltrazioni fresche da nord-ovest di interessare l'Italia con un tempo tutto sommato gradevole, condito saltuariamente da qualche episodio temporalesco.

Fin che dura, questa sarebbe l'estate classica per le nostre lande...sperando che il temibile "gobbo" non si svegli.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

