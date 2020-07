Meteo a 15 giorni: prima parte di agosto con DISTURBI TEMPORALESCHI?

Agosto ci introduce nel terzo ed ultimo mese dell'estate meteorologica che terminerà il 1 settembre, 20 giorni prima della più nota scadenza astronomica.

Esaurita l'azione temporalesca attesa all'inizio della settimana prossima, la bella stagione dovrebbe tornare in sella abbastanza agevolmente stante il pronto ritorno dell'alta pressione. Ecco la situazione prevista in Italia per sabato 8 agosto secondo il modello americano:

Il dominio delle depressioni riguarderà il nord Europa e in parte i settori orientali del Continente. Qui il tempo risulterà fresco ed instabile, con frequenti fenomeni piovosi.

Da noi l'azione stabilizzante dell'alta pressione determinerà bel tempo e un clima caldo da nord a sud, ma a differenza di questi ultimi giorni, non si tratterà di un caldo intenso ed opprimente.

Gli unici temporali di stagione riguarderanno i rilievi (Alpi e Appennini) durante il pomeriggio; altrove sarà il sole a dominare la scena del secondo fine settimana agostano.

Successivamente cosa potrebbe succedere? C'è molta indecisione nelle mappe su come potrebbe presentarsi la seconda decade di agosto in Italia. Sembra tuttavia probabile una nuova azione di disturbo, orchestrata questa volta da correnti fresche ed instabili di matrice nord-orientale. Ecco uno scenario estrapolato dal modello americano per martedi 11 agosto:

Lo sbilanciamento dell'alta pressione verso nord-ovest potrebbe mettere in moto un'azione fresca che avrà come obiettivo primario l'Europa orientale ed a seguire anche l'Italia.

In altre parole, la nostra Penisola potrebbe sperimentare altri temporali sotto l'egida di temperature in calo. Vedremo se le cose andranno realmente così...per il momento continuate a seguirci.

