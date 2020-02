Meteo a 15 giorni: prima decade di marzo con tempo spesso INSTABILE

Il tempo cambierà marcia nei primi giorni di marzo? Per il momento arrivano solo segnali che fanno intendere un parziale cambiamento degli scenari meteorologici sull'Italia e sul Mediterraneo nel periodo suddetto. Tuttavia, l'impianto generale sarà ancora caratterizzato un getto abbastanza esasperato alle alte latitudini, ma che di tanto in tanto produrrà ondulazioni anche verso di noi.

In altre parole, l'alta pressione risulterà meno invadente sul Mediterraneo anche se non uscirà completamente dalla scena meteorologica italiana.

La media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano, inoltre, non mostra il ritorno di anticicloni asfissianti, quantomeno nella prima decade di marzo.

A tal proposito, ecco la situazione prevista dalla suddetta media per mercoledi 4 marzo:

Come potete notare, l'alta pressione non mollerà la presa in sede iberica; il flusso delle correnti verrà ancora distorto sulla nostra Penisola, anche se una perturbazione tra il 2 e il 3 marzo potrebbe passare, con effetti ovviamente da valutare.

La mappa mostra una classica situazione di variabilità con piovaschi nelle aree interne e un clima non particolarmente freddo, ma assai ventoso specie sui settori di ponente.

La suddetta variabilità potrebbe lasciare il posto a vere e proprie condizioni instabili durante il primo week-end di marzo. Ecco la media degli scenari americana valida per sabato 7 marzo:

In questo frangente si nota molto bene l'abbattimento della pressione e dei geopotenziali in sede italica e sul Mediterraneo centrale; in altre parole, ci potrebbero essere i presupposti per un guasto del tempo più serio ed organizzato sulla nostra Penisola, specie al centro e al nord.

Tutto dipenderà dal getto e dal vortice polare: se entrambi riuscissero a trovare un po' di pace, la situazione sullo scacchiere mediterraneo ed italico cambierebbe radicalmente. Staremo a vedere...