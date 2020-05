Meteo a 15 giorni: prima decade di giugno all'insegna dei TEMPORALI?

Chi lo avrebbe mai detto? Dopo un aprile molto caldo e siccitoso e un mese di maggio che ha concesso qualche fenomeno anche intenso alternato ad un clima spesso caldo, l'estate meteorologica emetterà i primi vagiti tra le braccia di un clima instabile specie al nord e al centro.

L'alta pressione che al momento ci sta interessando è destinata a spostarsi verso altri lidi; sull'Italia e il Mediterraneo prenderà piede una circolazione piu fresca ed instabile che potrebbe condizionare il tempo di casa nostra durante la prima decade di giugno.

La media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per venerdi 5 giugno mostra quanto accennato poco sopra:

Il monopolio della stabilità anticiclonica resterà defilato in Atlantico; con un'alta pressione disposta in questo modo, l'Europa centro-occidentale e l'Italia verranno abbracciate da una vasta (anche se blanda) saccatura foriera di temporali o rovesci.

In Italia saranno maggiormente coinvolte le regioni centro-settentrionali; il meridione e la Sicilia saranno invece lambite da un debole promontorio anticiclonico di matrice africana con fenomeni meno intensi e probabili.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a lunedi 8 giugno, la media degli scenari del modello americano opta per una situazione non molto diversa rispetto alla mappa precedente.

La stabilità anticiclonica resterà relegata in Atlantico e in parte alle basse latitudini mediterranee, lambendo le nostre regioni meridionali e la Sicilia. Sul resto d'Europa il tempo non si rimetterà al bello, con frequenti episodi temporaleschi che in Italia saranno presenti soprattutto al nord.

Il regime termico non potrà ovviamente brillare verso l'alto...anzi, avremo un trend di temperature attorno alla medie e in qualche caso anche al di sotto!

