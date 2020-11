Meteo a 15 giorni: PIOGGE in arrivo e alla fine anche il FREDDO

Prima la pioggia, poi il freddo? E' un'ipotesi plausibile che il modello americano sta vagliando, anche se mancano ancora molti fattori per completare il progetto.

Il nodo da sciogliere è la formazione di un'alta pressione in sede scandinava conseguente ad una frenata del getto che metterebbe in un primo tempo la nostra Penisola sotto maltempo e successivamente preda di un cospicuo calo delle temperature.

Il maltempo dovrebbe avere inizio poco prima di metà mese; ecco una mappa che estrapola la situazione prevista in Europa nella giornata di venerdi 13 novembre:

Ecco l'ingresso di una poderosa saccatura con associate condizioni di maltempo a partire dalle regioni settentrionali, ma in rapida estensione a tutta l'Italia tra sabato 14 e domenica 15 novembre.

Successivamente, ma qui abbiamo ancora bisogno di conferme, potrebbe mettersi in modo una massa fredda diretta dall'est europeo verso le nostre regioni. Ecco la probabile evoluzione per martedi 17 novembre; quelle che vedete sono le temperature a 1500 metri:

Se questa situazione fosse confermata, si tratterebbe di un'irruzione fredda dai connotati abbastanza seri per il periodo in corso. Seguiranno conferme o smentite a questo stato di cose in base alle prossime emissioni delle mappe.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

