Meteo a 15 giorni: più TEMPORALI che "AFRICA"

La cintura degli anticicloni subtropicali non è ancora salita di latitudine verso nord a sufficienza per impedire alle perturbazioni atlantiche di inserirsi alle nostre latitudini.



A portare sprazzi d'estate però ci pensa la cuspide dell'anticiclone africano, che tuttavia non risulta assolutamente in grado di opporsi in modo continuativo agli assalti delle onde depressionarie atlantiche.



Ne derivano sbalzi termici e fasi temporalesche alternate a finestre di bel tempo di stampo ormai prevalentemente estivo.



Si continuerà cosi per gran parte del mese di maggio, almeno sino all'inizio della terza decade del mese. Andiamo però con ordine: se per venerdì 15 è atteso un temporaneo rialzo pressorio su gran parte d'Italia con le temperature pronte a schizzare anche oltre i 30°C su nord-est, centro e sud, entro sabato 16 e domenica 17 un fronte temporalesco spezzerà velocemente l'egemonia del caldo portando fenomeni anche violenti e un ridimensionamento netto delle temperature al nord e al centro, come si nota da questa mappa:

Il caldo rimarrebbe ancora dominante al sud, ma anche per il meridione si scorge una fase più fresca e un po' instabile in arrivo nei giorni immediatamente successivi, con i temporali che potranno sfondare anche su Campania, Molise, Basilicata e nord Puglia, siamo a lunedì 18 maggio:

Come detto questo "batti e ribatti" tra aria fresca atlantica e correnti calde di estrazione nord-africana continuerà anche nei giorni seguenti, ma secondo la media degli scenari del modello americano, almeno al nord, sarebbe la corrente fresca ed instabile da ovest ad imporsi maggiormente rispetto a quella calda, secca e stabile, come si nota anche in questa mappa prevista per mercoledì 20 maggio:

Addirittura verso venerdì 22 maggio il modello non esclude un altro passaggio temporalesco su mezza Italia, sempre in arrivo da ovest. Seguite tutti gli aggiornamenti!



RIASSUMENDO il tempo da sabato 16 a sabato 23 maggio:

sabato 16 e domenica 17 maggio: instabile con rovesci e temporali sparsi al nord e al centro, ancora sole e caldo al sud, ma con tendenza a temporali da domenica sulla Campania, il Molise e il nord della Puglia.



lunedì 18 maggio: generale instabilità, tranne all'estremo sud con rischio di rovesci o brevi temporali pomeridiani alternati a schiarite, clima gradevole.



martedì 19 e mercoledì 20 maggio: un po' di variabilità tra nord, centro ed Appennino meridionale con spunti temporaleschi pomeridiani segnatamente sui rilievi, meno frequenti in pianura, caldo moderato.



giovedì 21 maggio: bel tempo, più caldo.



da venerdì 22 maggio a sabato 23 maggio: instabile con rovesci o temporali sparsi al nord e al centro, tempo migliore al sud.