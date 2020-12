Meteo a 15 giorni: perturbazioni in serie sull'Italia?

Un inizio dicembre così stimolante e dinamico non si vedeva da parecchi anni. L'alta pressione è stata spodestata da un flusso di correnti relativamente fredde, ma molto instabili provenienti dal nord Atlantico.

Un autentico CANALE DEPRESSIONARIO che si diparte tra due zone di alta pressione poste ai lati: la prima in sede russa e la seconda in Atlantico.

La media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per venerdi 11 dicembre mostra quanto detto poco sopra:

Si vede molto bene il solco depressionario (delimitato dalle linee rosse) che si incunea tra due zone anticicloniche poste ai fianchi. In questo canale scorrono i sistemi perturbati che uno dopo l'altro faranno la spola dall'Europa occidentale al Mediterraneo, Italia compresa.

In altre parole, il tempo manterrà caratteristiche instabili per tutta la prima decade di dicembre anche se sotto l'egida di temperature non particolarmente fredde. Spazio quindi ad ulteriori piogge e nevicate che sulle regioni settentrionali potrebbero avvenire anche a bassa quota.

Successivamente, attorno alla metà del mese, l'alta pressione potrebbe imporre un parziale sollevamento del flusso atlantico sul Mediterraneo e l'Europa centrale. Ecco la media degli scenari imbastita per martedi 15 dicembre:

Se così fosse, si passerebbe da un tipo di tempo instabile a variabile, con schiarite più ampie e passaggi perturbati meno frequenti, il tutto sotto l'egida di un clima non particolarmente freddo. Vedremo se le cose andranno davvero in questi termini...

