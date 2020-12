Meteo a 15 giorni: persistenza di correnti miti atlantiche?

Non c'è la solita alta pressione "ammazza inverno", ma la situazione che si profila per gran parte di dicembre vede un flusso di correnti molto umide di provenienza oceanica con al suo interno una serie di perturbazioni.

Nessun freddo e nessuna neve a bassa quota; i bianchi fiocchi cadranno solo sulle Alpi a quote piuttosto elevate in occasione dei transiti perturbati. Di buono avremo una sostanziale dinamicità atmosferica senza alte pressioni a soggiogare il clima italico.

La fine della seconda decade mensile vedrà il transito di perturbazioni atlantiche inserite nel suddetto flusso piuttosto mite. La media degli scenari del modello americano mostra quanto detto poco sopra; la mappa si riferisce a sabato 19 dicembre:

L'alta pressione resterà bassa di latitudine e farà scivolare il flusso umido da ovest sulle nostre regioni, specie centro-settentrionali (frecce rosse). In queste aree andranno in scena piogge sparse che si trasformeranno in nevicate solo sulle Alpi.

Il contesto termico sarà piuttosto mite specie al centro e al meridione, ma in generale non farà freddo.

Se volgiamo lo sguardo oltre, fino agli albori dell'ultima decade mensile, notiamo che la situazione non dovrebbe cambiare molto. La seconda mappa mostra la media degli scenari americana valida per martedi 22 dicembre:

Notiamo ancora un flusso mediamente occidentale (frecce rosse) con l'alta pressione distesa alle basse latitudini e sul nord Africa. Ciò si tradurrebbe in un clima ancora complessivamente mite e perturbazioni di passaggio che andrebbero ulteriormente ad implementare il patrimonio nevoso delle nostre Alpi e idrico in pianura.

