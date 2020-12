Meteo a 15 giorni: persistenza di condizioni INSTABILI o PERTURBATE sull'Italia

La dinamicità invernale che sembrava scomparsa, quest'anno è tornata a fare la voce grossa sullo Stivale. Lo spauracchio di un altro inverno mite e anticiclonico è serpeggiata a metà dicembre, ma è subito rientrata dopo la brusca frenata del Vortice Polare.

E così, dopo aver corso per anni all'impazzata, sparandoci addosso alte pressioni di tutte le specie, quest'anno la gigantesca trottola posta sul Polo risulta frequentemente disturbata da onde di vario tipo. Ciò si ripercuote dalle nostre parti con frequenti passaggi perturbati anche a carattere freddo che per il momento interessano soprattutto il nord e il Tirreno.

Volgendo lo sguardo a prua, come siamo soliti fare in questa rubrica, sembra che le condizioni attuali di instabilità e perturbabilità, possano continuare (ovviamente a fasi alterne) per tutta la prima decade di gennaio.

Ecco infatti la situazione inquadrata questo pomeriggio dal modello americano per giovedi 7 gennaio:

La mappa parla da sola. Guardate dove è piazzata l'alta pressione: addirittura in sede Groenlandese. Tutta l'Europa è preda di condizioni perturbate che fanno capo a diverse depressioni. Quella che ci interesserà risulterà posizionata sul nord Italia.

Ovvio che questa mappa sottintende condizioni di maltempo diffuso a tutta la Penisola con rischio di neve a bassa quota al nord.

Volgendo lo sguardo oltre, come abbiamo anticipato, la situazione sembra restare compromessa anche in seguito. La mappa relativa a venerdi 11 dicembre è un tutto dire:

In questa cartina si scorge anche una sorta di interazione tra aria fredda da est e correnti miti di matrice occidentale. Una situazione che prometterebbe maltempo sull'Italia con neve a bassa quota su diverse aree della nostra Penisola.

