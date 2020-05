Meteo a 15 giorni: PAUSA dopo la sfuriata instabile, poi ritorno dei temporali?

Da venerdì 22 maggio l'anticiclone dovrebbe riportare stabilità su tutto il Paese ma senza determinare eccessivi rialzi termici. Si tratterebbe di un cuneo di derivazione azzorriana, in grado certamente di portare valori prossimi ai 30°C nelle ore più calde del giorno, ma senza originare alcun disagio tra la popolazione.



Lo vediamo qui, nella rappresentazione che ne dà la media degli scenari del modello europeo, peraltro non molto dissimile al quadro barico mostrato dal modello americano, che peraltro mette ancora in mostra qualche "infiltrazione" di aria fresca ed instabile lungo il versante adriatico:

Nei giorni successivi l'anticiclone dovrebbe riuscire a garantire stabilità, associata ad un moderato caldo estivo almeno sino a martedì 26 maggio, quando il modello americano mostra l'avvicinamento da ovest di una saccatura che dovrebbe determinare il ritorno dei temporali al settentrione, a partire dalle zone alpine occidentali:

Da mercoledì 27 i temporali potrebbero guadagnare anche la fascia padana, favorendo un certo calo termico, che però non dovrebbe riuscire a coinvolgere anche il resto d'Italia.



Sul finire del mese, stiamo parlando di venerdì 29 maggio, una più vigorosa figura depressionaria dovrebbe affacciarsi da ovest, andando a modificare anche l'assetto barico sul centro Europa e su parte dell'Italia, con conseguenze instabili su mezza Italia, che stante la distanza temporale però, andranno sicuramente rivalutate; intanto ecco il possibile scenario:

IN SINTESI: da venerdì 22 a lunedì 25 maggio bel tempo quasi ovunque, salvo qualche locale temporale pomeridiano sulle Venezie e lungo la dorsale appenninica tra venerdì 22 e sabato 23. Caldo moderato.



martedì 26 maggio: nubi e qualche temporale su Alpi e Prealpi, specie del versante occidentale, bel tempo con caldo moderato sul resto del Paese.



mercoledì 27 maggio: al nord instabile con rovesci sparsi e qualche temporale, localmente forte, nubi e qualche rovescio anche su Toscana e dorsale appenninica del centro, per il resto soleggiato, calo termico al nord e nelle aree del centro interessate da rovesci.



giovedì 28 maggio: temporaneo miglioramento. Un po' di caldo moderato.



venerdì 29 maggio: possibile peggioramento al nord e al centro con precipitazioni e calo termico, ancora in attesa il sud. Previsione da verificare!