Meteo a 15 giorni: parentesi stabile primaverile, poi nuovo affondo PERTURBATO

Il tempo migliorerà quasi sicuramente nel corso della prossima settimana. Si attende infatti un'effimera accelerazione della corrente a getto da ovest alle alte e medie latitudini e il ritorno in scena dell'anticiclone.



In altre parole saranno troppo forti e tese le correnti occidentali per disegnare altre curve, cioè altre saccature, in grado di determinare peggioramenti alle basse latitudini mediterranee.



In pratica da mercoledì 11 sino a domenica 15 marzo il tempo risulterà buono e mite quasi ovunque, eccezion fatta per modesti passaggi nuvolosi che si alterneranno a lunghi momenti soleggiati. Ecco una mappa che riassume quanto appena descritto:

Sarà insomma primavera a tutti gli effetti e magari questo tepore potrà giovare nella lotta al coronavirus che sta tentando di stravolgere la nostra vita, come mai era accaduto in passato.



La fase stabile e soleggiata comunque non dovrebbe andare oltre la metà del mese : infatti già da alcuni giorni il modello americano seguita a proporre una frenata importante delle correnti zonali proprio tra il 15 ed il 20 marzo, tale da riportare le saccature verso sud e di conseguenza le piogge (ma non il freddo) in direzione del nostro Paese.



Come si vede dalla mappa qui sotto infatti si attiverebbero correnti meridionali miti ma umide in grado di determinare precipitazioni talora abbondanti.

IN SINTESI il tempo da giovedì 12 a giovedì 19 marzo:

giovedì 12: bel tempo ovunque e temperature in rialzo su valori anche superiori alla media, a tratti passaggi nuvolosi medio alti diretti da nord-ovest verso sud est.



venerdì 13: persistenza di tempo buono e mite. Locali nebbie sulla fascia costiera nottetempo e al mattino.



sabato 14: soleggiato e mite su tutto il Paese, ancora passaggi nuvolosi modesti da nord a sud.



domenica 15: soleggiato quasi ovunque, mite. Nubi in arrivo al nord a fine giornata, specie su Alpi e Liguria.



da lunedì 16 a giovedì 19 marzo: possibile generale peggioramento, specie al nord e sulle regioni tirreniche con piogge frequenti, alternate a momenti asciutti e a temporanee schiarite, neve solo a quote medio-alte sul settore alpino. Temperature in moderato calo solo nelle aree coinvolte dai fenomeni.