Meteo a 15 giorni: ottobre proseguirà instabile? Pare di SI

Quando il tempo prende una piega continua a seguirla. C'è molto di vero in questa frase del compianto Edmondo Bernacca.



Siamo infatti quasi tutti convinti che i modelli abbiano ragione; dopo la fase molto instabile, a tratti perturbata, che sperimenteremo tra il 2 ed il 6 ottobre, ne seguirà un'altra, altrettanto instabile, tra il 10 ed il 14 ottobre.



Da notare inoltre che il vortice polare nel frattempo si sarà già ben strutturato, come possiamo vedere in questa mappa prevista per sabato 10 ottobre:

Si nota anche l'allungo di una saccatura verso il Mediterraneo centro-occidentale, segnale di un'altra fase dinamica del tempo anche alle nostre latitudini.



Tale fase non risulterebbe passeggera, ma insisterebbe anche nei giorni successivi, come vediamo in questa mappa che rappresenta la media degli scenari per la giornata di lunedì 12 ottobre:

La situazione potrebbe non cambiare di molto nemmeno nei giorni successivi, lo conferma anche la carta prevista per mercoledì 14 ottobre, che non evidenzia alcun tentativo dell'alta pressione di inserirsi sullo Stivale a stabilizzare la situazione:

In definitiva: appare molto probabile un'altra fase piovosa al nord, al centro e su parte del basso Tirreno tra sabato 10 e la metà del mese, con una probabilità del 55-60%. Le temperature dovrebbero mantenersi leggermente al di sotto delle medie al nord, nella media al centro, leggermente al di sopra della media stagionale al sud.



E' appena il caso di aggiungere che anche queste medie, pur attendibili, possono risultare facilmente stravolte nel caso la circolazione generale decidesse di mutare improvvisamente.