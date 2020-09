Meteo a 15 giorni: ottobre partirà con altri episodi di MALTEMPO autunnale!

Una breve tregua soleggiata (ma solo relativamente più mite) a fine settembre, poi un altro ingresso depressionario dalla Francia in concomitanza con l'esordio di ottobre, per vivere insieme un secondo e forse addirittura più prolungato episodio perturbato, con tanta pioggia in arrivo per gran parte d'Italia.



E' un segnale per la stagione? Forse per il mese di ottobre, per il resto dell'autunno si vedrà, per l'inverno assolutamente no. Molti autunni sono partiti "in quarta" per poi virare verso stagioni invernali del tutto incolori.

Ecco comunque cosa disegnano non solo le medie degli scenari del modello americano, ma anche degli altri principali modelli, come ad esempio quello europeo, per l'inizio di ottobre.



E' una sequenza che non lascia alcun dubbio sulla piega che vuole prendere l'autunno, almeno in questa prima fase: niente freddo certamente, ma tanta umidità e giornate spesso piovose su molte zone del nord e del Tirreno; insomma per ora niente "ottobrate romane". La prima mappa è relativa a giovedì 1° ottobre, mezza Italia è sotto la pioggia:

La seconda mappa è relativa a sabato 3 ottobre, la situazione non cambia di molto, l'Italia si trova inserita in un canale depressionario che taglia fuori completamente l'alta pressione:

E passiamo a lunedì 5 ottobre: ancora una situazione che depone per la persistenza del canale depressionario!

Vediamo come la pensano altri modelli per lo stesso giorno, addirittura un vortice più vicino al centro Europa!

Cosa ne deduciamo? Che la tendenza della prima decade di ottobre sembra votata alla compensazione della lunga fase asciutta estiva con tante precipitazioni. Al momento dunque la possibilità che si concretizzi una simile evoluzione è di oltre il 55-60%.



IN SINTESI dal primo al 10 ottobre:

-frequenti fasi instabili sulla Penisola, a partire dal nord e dalle regioni centrali tirreniche, in parziale estensione anche al resto del Paese, momenti perturbati si alterneranno a fasi asciutte e con occasioni finestre di tempo migliore. Clima mite ma molto umido.