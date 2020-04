Meteo a 15 giorni: OMBRELLI aperti per il 25 aprile?

La persistenza dell'anomalia barica positiva sul nord del Continente dovrebbe persistere per tutta l'ultima parte del mese di aprile.



Gli inserimenti di aria fredda da est lungo il bordo meridionale di questo anticiclone e la contemporanea discesa di nuclei instabili da ovest dovrebbe riuscire a scavare una depressione mediterranea foriera di maltempo moderato un po' su tutto il Paese, come si vede qui sotto:

Siamo indubbiamente consapevoli che non si tratta di fronti atlantici ben organizzati ed estesi in latitudine, cioè in grado di produrre pioggia diffusa ed importante su tutto il Paese, ma è pur sempre un punto dal quale ripartire, dopo un inverno cosi singolare da determinare ripercussioni bariche vistose e fortemente anomale anche in questa prima parte della primavera.



L'accumulo di freddo al Polo più rilevante della norma, sta provocando ora continui afflussi di "smaltimento" verso l'est europeo, che certamente mantengono fredda la primavera su quelle zone, ma impediscono anche, causa la formazione di un anticiclone di blocco, l'inserimento delle correnti occidentali con i loro serpeggiamenti, in grado di assicurarci quel sano maltempo di primavera. Ecco l'anomalia barica prevista sul Continente per giovedì 23 aprile:

Meglio sarebbe stato per l'aria fredda ai fini precipitativi sul nostro Paese, che avesse scelto l'ovest del Continente: la risposta umida da sud ovest ci avrebbe aiutato, ma al tempo non si comanda e lui, la sua aria fredda, la manda dove vuole...



Dunque accontentiamoci di riuscire a "portare a casa" la depressione intorno al 25 aprile, con possibilità di rinnovo dell'instabilità anche nei giorni successivi.



IN SINTESI il tempo da giovedì 23 aprile sino a mercoledì 29 aprile:

-possibile fase piovosa e fresca tra venerdì 24 e domenica 26 aprile, anche neve sulle Alpi oltre i 1800m.



-possibile prosecuzione della fase instabile anche nei giorni successivi seppure con fenomeni più modesti e sparsi.