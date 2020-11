Meteo a 15 giorni: novembre chiuderà con l'anticiclone?

E' partito! Il vortice polare si è compattato e sta spingendo come un forsennato. Questo chiude ogni velleità perturbata o scambio di calore importante tra le latitudini.

In questo modo sull'Europa si va sempre più rafforzando un campo anticiclonico che difficilmente verrà scalfito prima della fine del mese di novembre.



Certo, qualche disturbo potrà sempre esserci, sia da nord-est per il meridione, sia qualche tentativo delle saccature atlantiche di sfondare nel Mediterraneo, ma le probabilità che questo avvenga non sono molte, anche se qualche emissione modellistica seguita comunque a proporla.



Tendenzialmente, in un regime di Nina, la posizione dell'anticiclone dovrebbe risultare più occidentale rispetto a quanto ipotizzato dalle mappe, ma esso appare talmente esteso e robusto sin sul nord Europa nella media degli scenari del modello americano, che diventa difficile scorgere scenari che stravolgano questo schema.



Eppure, sino a sole 48 ore fa, si parlava di probabile rivoluzione barica dopo la metà del mese, con l'arrivo anche di una precoce invernata. Cosa ne è stato di tutto questo? Cancellato o quasi! E' bastata un'accelerata della corrente a getto, il braccio armato del vortice polare, per farci capire chi comanda.



Quando il vortice polare decide di compattarsi, tutte le opzioni previsionali cadono, e diventa valida solo quella che prevede un tempo piuttosto "FERMO" alle nostre latitudini, lo vediamo nelle mappe seguenti, previste a livello emisferico per lunedì 16 e poi per mercoledì 18 novembre alla quota di 5500m e al suolo:

Mappe fotocopia che testimoniano come la situazione proceda nel più totale immobilismo per il centro Europa e su parte d'Italia, che si traduce, specie per il nord, in scarse piogge e ristagno atmosferico delle sostanze inquinanti per mancanza di ricambio d'aria.



L'anomalia pressoria viene descritta anche da questa mappa, che mostra di quanto la pressione risulti sopra il livello medio sull'Europa per giovedì 19 novembre:

Paradossalmente, nonostante la stasi atmosferica, le temperature a 1500m non risulteranno troppo al di sopra della media, poiché comunque l'Italia, segnatamente quella centrale e meridionale potrebbe essere coinvolta da infiltrazioni di aria fresca ed instabile da nord-est, ravvisabili lungo il bordo meridionale ed orientale dell'alta pressione.

Anzi sul meridione questo flusso potrebbe generare anche un po' di instabilità e di rovesci, segnatamente in mare aperto sullo Jonio, ma sufficienti a mantenere addirittura i valori leggermente al di sotto della media stagionale.

IN SINTESI il tempo da sabato 14 a sabato 21 novembre:

-prevalenza dell'alta pressione ma possibili infiltrazioni di aria fresca al centro e soprattutto al sud, accompagnate da qualche annuvolamento e da brevi rovesci, specie in mare aperto sullo Jonio, rinforzo della ventilazione nord-orientale sui bacini meridionali e su parte di quelli centrali.



-Tempo generalmente buono al nord, salvo addensamenti al nord-ovest, ma senza conseguenze. Clima piuttosto fresco al sud, di notte anche altrove, temperature diurne relativamente miti al nord e al centro.



SEGUITE comunque gli aggiornamenti!