Meteo a 15 giorni: non si placherà facilmente la furia del MALTEMPO

Poco freddo, pioggia frequente, neve si, ma segnatamente in montagna. Questa potrebbe essere la sintesi dell'andamento del tempo per tutta la prima metà di dicembre.



Il colpo inferto alla monotonia del tempo europeo dalla discesa di quel ramo (non del lago di Como) del vortice polare che stiamo aspettando ormai da 10 giorni, non passerà inosservato e lascerà dietro di sé un turbinio di correnti perturbate in arrivo dall'Atlantico.



Quando le correnti giungono da ovest senza dover salire e scendere "dalle montagne russe" ovvero senza cavalcare onde troppe vistose in seno alle correnti in quota, ne deriva per l'Italia un tempo spiccatamente instabile, a tratti perturbato, ma non certamente freddo, anzi, oseremmo dire decisamente mite per la stagione al centro e al sud, un po' meno al nord ma sempre senza gelate e con nevicate quasi esclusivamente relegate alle montagne.



Così sempre suggerire il modello americano: diverse depressioni in rapida successione, quasi per forza di inerzia, ci raggiungerebbero da ovest tra giovedì 10 e giovedì 17 dicembre, le vediamo in questa rapida sequenza:





Da notare lo sbilanciamento dell'anticiclone verso nord, che favorisce proprio il passaggio delle depressioni a latitudini nettamente più basse rispetto alle loro traiettorie abituali. Questo, tra giovedì 10 e giovedì 17 dicembre, si tradurrà certamente in:



-più precipitazioni che comunque è sempre importante ricevere vista la frequenza con cui si ripetono ormai lunghe fasi asciutte



-più nevicate sul settore alpino che comunque giovano alla salute dei ghiacciai



-una ventilazione apprezzabile che evita la concentrazione di sostanze inquinanti



IMPORTANTE: anche se tutto sembra convergere verso questo tipo di configurazione meteo è abbastanza normale per i modelli proporre la prosecuzione dello stesso schema barico per giorni per poi cambiarlo repentinamente, dunque la sua affidabilità, per quanto più che discreta, non potrà mai superare il 40%.