Meteo a 15 giorni: NIENTE alta pressione, si andrà avanti con l'instabilità

Le ottobrate tranquille e rilassanti non si scorgono all'orizzonte. Ottobre infatti non solo debutterà all'insegna dell'instabilità ma non lascerà affatto spazio al ritorno dell'alta pressione, che dalle carte non si scorge proprio.



La prima mappa che vi mostriamo infatti evidenzia anomalie termiche negative a 1500m su mezza Europa per il periodo compreso tra venerdì 9 e domenica 11 ottobre, solo leggermente superiori alla media a ridosso delle isole e sull'est del Continente:

Quell'anomalia negativa sottende la presenza di una circolazione depressionaria che finisce per abbracciare anche parte del nostro Paese, segnatamente il nord e le regioni centrali, lasciando invece un po' al riparo il meridione, dove infatti si prevede anche un'incidenza delle precipitazioni piuttosto bassa rispetto al resto del Paese.



La carta barica relativa alla media degli scenari per domenica 11 ottobre evidenzia proprio una circolazione d'aria instabile che impegna nord e parte del centro Italia favorendovi delle precipitazioni sparse, più abbondanti su nord-est e Toscana:

Nei giorni successivi e arriviamo a mercoledì 14 non si scorge alcun cenno di cambiamento significativo nella disposizione delle correnti sul Continente; l'Italia sarà sempre parzialmente coinvolta da flussi di aria instabile di origine atlantica e questa volta anche parte del sud potrebbe sperimentare qualche precipitazione passeggera, specie il versante tirrenico:

Fino alla metà del mese dunque è assai probabile (al 55-60%) come del resto dicono le carte da giorni e noi riportiamo fedelmente, che non vi sia alcuna prolungata fase stabile sull'Italia, al massimo qualche finestra soleggiata di 1/2 giorni al nord e al centro, di più invece al sud, che solo in un secondo tempo vedrà il flusso delle correnti instabili raggiungere le proprie latitudini, come ci mostra questa mappa prevista per giovedì 15 ottobre (minimo depressionario a ridosso della Sardegna):

IN SINTESI da giovedì 8 a giovedì 15 ottobre:

-spesso tempo instabile o molto instabile al nord con alcune precipitazioni ad intervalli.

-spesso instabile al centro con qualche precipitazione alternata a schiarite e fenomeni più probabili sul Tirreno

-più soleggiato e più mite al sud ma con rischio di peggioramenti nel corso della seconda decade del mese.