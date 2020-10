Meteo a 15 giorni: molte occasioni PERTURBATE per il nostro Paese

Autunno in piena regola sulla nostra Penisola anche attorno alla metà del mese. Lo scenario che si prefigura nei prossimi giorni contempla la presenza di un vasto anticiclone in Atlantico, che dalle Azzorre si estenderà fino alle Isole Britanniche.

Sul suo fianco destro verrà buttata giù aria fredda che infilandosi nel Mediterraneo darà luogo alla formazioni di vortici depressionari con conseguenti condizioni di maltempo su vaste porzioni dello Stivale Italico.

La prima mappa mostra uno scenario probabile imbastito dal modello americano per mercoledi 14 ottobre:

Dalla mappa è bene evidente l'alta pressione centrata sulle Isole Britanniche con l'aria fredda in discesa da nord-est sull'Europa occidentale. La medesima massa d'aria farà poi un giro largo, entrando sul Mediterraneo all'altezza della Porta di Carcassona con il suo carico di instabilità.

Il contrasto con le acque più calde del nostro mare darà origine a depressioni che cadenzeranno il tempo di metà mese sullo scacchiere italico...e non solo.

La mappa in questione sarebbe foriera di piogge al nord e al centro, in un contesto termico anche piuttosto freddo per il periodo. Sulle Alpi arriverà la neve in media sopra i 1500 metri. Qualche pioggia sarà presente anche al meridione e in Sicilia anche se in un contesto nettamente più mite.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua, si nota la persistenza di un regime instabile o perturbato specie al nord e al centro anche nei giorni seguienti. Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per domenica 18 ottobre:

Notate l'alta pressione forte in sede scandinava. Depressioni e maltempo saranno di casa su buona parte dell'Europa centro-meridionale e l'Italia, specie al nord e al centro...il tutto accompagnato da temperature abbastanza fredde per il periodo.

