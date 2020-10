Meteo a 15 giorni: molta PIOGGIA in arrivo al NORD, più sole al SUD

C'è ancora un margine di incertezza sul tempo che seguirà l'ultima decade di ottobre in Italia. Le quotazioni per un tempo mite, umido e piovoso specie al centro-nord stanno comunque salendo. Il meridione invece potrebbe crogiolarsi sotto un bel sole e temperature piuttosto elevate stante la presenza di correnti nord africane.

Entriamo però nel dettaglio con la media degli scenari del modello americano valida per sabato 24 ottobre:

Il penultimo sabato del mese potrebbe presentare un'Italia meteorologicamente divisa in due.

Al sud, sul medio-basso Adriatico e sulle Isole prevarrà il bel tempo...un'ottobrata in piena regola che porterà i termometri su valori superiori alle medie del periodo stante la presenza di correnti nord africane.

Tutt'altra situazione sarà invece presente al nord e sul medio-alto Tirreno. Queste regioni risulteranno esposte a correnti umide atlantiche da sud-ovest foriere di piogge, anche se in un contesto climatico abbastanza mite.

Se volgiamo lo sguardo oltre, questa situazione di "stallo" potrebbe continuare anche nei giorni successivi; le regioni meridionali verranno lentamente interessate dal maltempo, mentre il centro-nord potrebbe risultare esposto a perturbazioni almeno fino al termine di ottobre.

La media degli scenari del modello americano valida per martedi 27 ottobre mostra gran parte d'Italia preda di correnti umide occidentali con potenziali passaggi perturbati forieri di ulteriori piogge in un contesto abbastanza mite:

Solo le estreme regioni meridionali potrebbero non essere interessate da fenomeni, mentre per il resto del Paese non ci sarebbe "scampo" da questo punto di vista. Vedremo...

