Meteo a 15 giorni: mite variabilità alternata a tempo stabile

Nessun cambiamento importante interverrà a scala europea fino al termine di febbraio. Di conseguenza, il "non-inverno" che stiamo vivendo finirà com'era iniziato, ovvero con tanta mitezza ed una quasi completa assenza di precipitazioni sia piovose che nevose sul nostro Paese.

Per avere un cambiamento degno di nota si dovrà aspettare che il vortice polare trovi un po' di pace e che la smetta di girare in maniera forsennata come sta avvenendo da due mesi.

Il tempo sull'Italia fino alla fine del mese sarà quindi molto semplice; avremo fasi di variabilità mite, come quella che potrebbe intervenire a metà della settimana prossima, alternata a momenti in cui l'alta pressione non concederà nulla.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per mercoledi 26 febbraio:

Solita alta pressione di spalla sulla Penisola Iberica e solito flusso scarsamente ondulato tra ovest e nord-ovest che arrecherà qualche nevicata sulle Alpi unitamente a qualche piovasco tra le zone interne del centro e il nord-est...il tutto in un contesto molto mite e abbastanza ventoso.

A seguire avremo una nuova invasione anticiclonica sull'Italia che avverrà attorno alla fine del mese; ecco la mappa sinottica estrapolata dal modello americano per venerdi 28 febbraio:

Alta pressione e bel tempo ovunque da nord a sud, senza piogge, senza neve e con il denominatore comune della mitezza.

Anche la perturbazione visibile in Atlantico subirà probabilmente il destino delle precedenti, ovvero con un passaggio marginale sull'Italia da ovest verso est in un contesto sempre mite.

Vedremo se con l'inizio della primavera meteorologica (dal 1 marzo) questa situazione tenderà a modificarsi oppure proseguirà oltre e in maniera quantomeno ostinata.

