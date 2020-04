Meteo a 15 giorni: "miraggio" PIOGGIA

La previsione a lungo termine è piuttosto precisa quando va a prevedere una fase di alta pressione, mentre risulta ancora zoppicante invece quando il modello suggerisce una fase di maltempo.



Le ragioni sono molteplici: la "sottovalutazione" delle anomalie pressorie positive che si riscontrano ormai da molti anni sul Continente, la "sopravalutazione" dell'entità di taluni affondi perturbati e delle masse fredde che li sostengono, una "sottovalutazione" della forza della correnti occidentali, "una sopravalutazione" della fase depressionaria in sede mediterranea.



Insomma c'è già molta carne al fuoco, ma tutto questo non giustifica comunque la totale sconfessione di una linea previsionale, appoggiata dalla media di tutti i suoi scenari, anche dopo diversi giorni.



L'intervallo di tempo 20-30 aprile pareva destinato a riportare le piogge sul nostro Paese:

-il primo periodo favorevole alle precipitazioni doveva essere quello tra lunedì 20 e mercoledì 22: qualche fenomeno ci sarà ma l'aria fredda e secca di rientro da est vanificherà tale progetto di una depressione in sfondamento da ovest.



-il secondo periodo favorevole alle precipitazioni doveva essere quello tra venerdì 24 e domenica 26 aprile: questo ci appare invece quasi completamente smontato dalla presenza di una sorta di "palude barica" in cui succederà ben poco o nulla di rilevante.



-il terzo periodo favorevole alle precipitazioni parrebbe invece ancora essere quello tra martedì 28 aprile e l'inizio di maggio grazie all'intervento deciso delle correnti perturbate atlantiche, alla fine l'unico modo per uscire da questa scomoda e spiacevole situazione.



Vedremo se anche questo terzo schema barico verrà distrutto in poche emissioni o se verrà confermato.



Qui vedete la situazione prevista per sabato 25 aprile: c'è una depressione affossata a ridosso dell'Algeria e della Tunisia che non riesce a risalire e in mezzo il "nulla":

Qui invece siamo a giovedì 28 aprile: la configurazione barica pare strizzare l'occhio ad una situazione favorevole alle precipitazioni, spinge l'Atlantico ondulato:

Ma solo dai primi di maggio si scorge un vero maltempo raggiungerci da ovest in seno ad una bobina depressionaria ben sviluppata e con spiccata curvatura ciclonica delle correnti: il richiamo mite ma umido ed instabile da sud potrebbe originare violenti temporali:

SINTESI PREVISIONALE da venerdì 24 aprile a venerdì 1° maggio:

da venerdì 24 a domenica 26 aprile: al momento prevalenza di tempo asciutto, pur leggermente variabile, nel complesso mite.



lunedì 27 aprile: abbastanza soleggiato e un po' caldo nel pomeriggio.



da martedì 28 a mercoledì 29 aprile: moderato peggioramento piovoso tra nord e centro, qualche temporale sparso possibile, specie nel pomeriggio. Al sud un po' di variabilità ma solo rovesci isolati in Appennino nel pomeriggio. Temperature in lieve calo.



giovedì 30 aprile: temporaneo miglioramento.



da venerdì 1° maggio: POSSIBILE peggioramento generale del tempo a partire dai versanti occidentali del Paese, possibili forti temporali al nord-ovest.