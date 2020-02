METEO a 15 giorni: marzo partirà AGITATO

Il tempo potrebbe ulteriormente dinamicizzarsi durante la prima decade di marzo: ci attende infatti un anticiclone meno invadente, un fronte polare un po' più basso di latitudine e con ondulazioni sufficienti a consentire il passaggio di velocissime onde depressionarie.



In soldoni: mezze giornate di pioggia, anche neve in quota su Alpi ed Appennini a quote basse, poi schiarite e colpi di vento, sbalzi termici e successivo ritorno della pioggia.



Insomma un tempo più agitato, dinamico, primaverile negli effetti ma con temperature dalle caratteristiche a tratti anche invernali, più di quelle sperimentate in questo mite mese di febbraio.



Manca comunque ancora una convergenza modellistica totale sull'andamento della prima decade di marzo, ma l'ipotesi che risulta più credibile è la seguente: martedì 3 marzo passaggio di un'onda depressionaria al nord, in trasferimento successivo al centro e al sud durante la giornata di mercoledì 4 e giovedì 5, come si nota qui sotto!

Tra venerdì 6 e sabato 7 è possibile che si inserisca una corrente occidentale temporanea, responsabile di una generale variabilità, qualche precipitazione su Alpi e regioni tirreniche e un temporaneo rialzo termico:

Infine ecco il guasto più marcato dovuto ad una clamorosa frenata della corrente zonale previsto tra domenica 8 e lunedì 9 marzo; si tratterebbe di un vero e proprio scambio meridiano di calore. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti, si tratta al momento solo di un'ipotesi, sia pure supportata da diverse mappe: