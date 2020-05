Meteo a 15 giorni: MALTEMPO di giugno, specie al NORD

Le correnti fresche di matrice orientale che hanno stoppato l'avanzata dell'alta pressione verso l'Italia, resteranno in piedi fino ai primi giorni della settimana prossima. Successivamente assisteremo ad un cambio di scenario: l'alta pressione delle Azzorre si defilerà in pieno Atlantico e punterà il suo naso verso nord, in direzione dell'Islanda.

Sul suo fianco orientale scenderà di gran carriera l'aria fredda che entrando nel Mediterraneo costruirà una vasta saccatura foriera di tempo perturbato al nord e su alcune aree dell'Italia centrale.

La media degli scenari del modello americano valida per sabato 6 giugno mostra una situazione tutt'altro che incline all'estate su gran parte del Continente:

Il maltempo, dettato soprattutto da rovesci e temporali, non interesserà solo parte dell'Italia, ma un po' tutta l'Europa centro-occidentale dove le temperature saranno tutt'altro che calde.

Per ciò che concerne l'Italia, a pagare lo scotto più elevato saranno le regioni settentrionali dove prevediamo temporali anche forti. Anche le zone interne dell'Italia centrale e la Toscana vedranno fenomeni più o meno intensi, mentre al meridione e sulle Isole avremo condizioni variabili con temporali meno probabili.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando al termine della prima decade di giugno (mercoledi 10 giugno), notiamo come l'alta pressione non ne voglia sapere di schiodarsi dal medio Atlantico per far rotta verso di noi:

Purtroppo sarà ancora attivo il canale di aria fredda sull'Europa occidentale che seguiterà ad alimentare la figura di maltempo con interessamento del nord Italia e parte del centro. Al meridione e sulle Isole il tempo sarà migliore e contrassegnato da temperature più elevate.