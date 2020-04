Meteo a 15 giorni: MAGGIO potrebbe esordire con la PIOGGIA su molte regioni

Resta ancora di difficile inquadramento la situazione meteorologica attesa in Italia per i primi giorni di maggio. I capricci della primavera e la carenza di dati causata dalla soppressione del traffico aereo per motivi a tutti noti, stanno mettendo i bastoni tra le ruote alle elaborazioni, specie a medio e lungo termine.

Al momento la tesi instabile e piovosa, almeno su parte delle nostre regioni, sembra andare per la maggiore, anche se sarà d'uopo aggiornarsi di volta in volta a causa dei problemi suddetti.

Come potrebbe aprirsi il mese di maggio in Italia? A tal proposito, vi mostriamo la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 1 maggio:

Da questa mappa risulta assai improbabile che il tempo sull'Italia sia stabile ed anticiclonico. La nostra Penisola sarà avvolta da una circolazione depressionaria che dovrebbe dispensare rovesci su diverse aree del Bel Paese, sotto l'egida di temperature non particolarmente elevate.

Osservate inoltre la grande depressione presente sul Vicino Atlantico; questa potrebbe avere grande importanza successivamente in quanto metterebbe il nord e parte del centro sotto umide correnti meridionali.

La seconda mappa mostra la media degli scenari del modello americano estrapolata per martedi 5 maggio, quando il lock-down italico sarà stato alleggerito:

La suddetta depressione si muoverà dall'Atlantico verso la Bretagna. Sul suo bordo orientale prenderà piede un attivo flusso di correnti umide sud-occidentali foriero di piogge sparse per il nord e gran parte del centro, segnatamente il lato tirrenico.

Più a sud, la direttrice delle correnti verrà distorta da un probabile cuneo anticiclonico di matrice africana con tempo più stabile e caldo al meridione e sulla Sicilia. Secondo le mappe attuali, queste ultime aree verrebbero interessate dai fenomeni successivamente, quando la struttura perturbata si muoverà ulteriormente verso levante.

Le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI