Meteo a 15 giorni: maggio finirÃ  dinamico tra sbalzi termici e TEMPORALI

La circolazione depressionaria che per diversi giorni investirà le nostre regioni settentrionali sino a coinvolgere entro il week-end anche il centro, nel corso della prossima settimana investirà il meridione, localizzandosi da giovedì 21 a ridosso delle estreme regioni meridionali, una configurazione barica osservata già diverse volte sul Mediterraneo e che continuerà ad insistere sull'Egeo almeno sino a domenica 24 maggio.



Qui la mappa barica prevista per giovedì 21 maggio secondo il modello americano:

Il mulinello depressionario potrà risultare anche retrogrado, seguitando a veicolare dell'aria fresca ed instabile sul meridione, innescando cosi rovesci e temporali sparsi, specie nelle ore pomeridiane e sulle zone interne, mantenendo le temperature leggermente inferiori alla media del periodo, mentre il nord e il centro, coinvolti da un promontorio anticiclonico piuttosto esteso, godranno di condizioni soleggiate e sperimenteranno temperature praticamente estive.



Qui la mappa barica prevista dal modello americano per domenica 24 maggio:

E qui le temperature previste per lo stesso giorno a 1500m di quota, dove si notano chiaramente i valori "timidamente" estivi attesi sul settentrione e al centro:

Un'altra offensiva instabile si farà però strada da ovest entro martedì 26 maggio, coinvolgendo il settentrione, specie l'angolo occidentale, e la Toscana, favorendovi temporali sparsi, mentre si andrà spegnendo l'instabilità sul meridione, ecco la mappa che testimonia questo "cambio della guardia" tra "registi" dell'instabilità.

E' il cammino giusto per arrivare all'estate senza eccessi, senza exploit anticiclonici esagerati e prolungati. Vedremo se sarà davvero questa la strada che il tempo intraprenderà per la restante parte del mese.



RIASSUMENDO: sintesi da giovedì 21 a martedì 26 maggio:



da giovedì 21 a domenica 24 maggio: al sud, specie sulle regioni estreme (Puglia, Lucania, Calabria, est Sicilia) un po' di instabilità associata a brevi rovesci o temporali, specie pomeridiani e nelle zone interne, con clima ventilato e fresco; tempo buono altrove, anche caldo nel pomeriggio. A tratti l'instabilità potrà coinvolgere anche basso Lazio ed Abruzzo con qualche spunto temporalesco.



lunedì 25 maggio: bel tempo e solo qualche temporale isolato lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale nel pomeriggio, caldo moderato.



martedì 26 maggio: peggiora al nord-ovest, sulle Alpi e sull'alta Toscana con temporali sparsi nel pomeriggio e in serata, tempo buono altrove, salvo isolati temporali pomeridiani in Appennino centrale e meridionale, temperature in calo al nord-ovest, in rialzo temporaneo altrove.