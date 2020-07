Meteo a 15 giorni: luglio si concluderà con i TEMPORALI al NORD?

Luglio, mese centrale dell'estate mediterranea, sta scivolando senza troppi patemi termici sull'Italia. Siamo in piena estate ed è normale che sul nostro Paese faccia caldo; tuttavia, l'alta pressione africana si manterrà ancora distante dalla scena italiana, agevolando un caldo assolutamente normale per la terza decade di luglio.

La prossima settimana partirà con il solleone da nord a sud stante l'allungo dell'alta pressione sul Mediterraneo. A seguire, l'idillio estivo potrebbe essere spezzato dall'ennesima saccatura atlantica che riporterà i temporali quantomeno al nord.

Ecco la situazione estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per sabato 25 luglio:

In evidenza la nuova crisi temporalesca che interesserà i Paesi dell'Europa centrale e il centro-nord della nostra Penisola. Ai temporali saranno associati cali della temperatura, più sensibili sotto i rovesci più intensi.

Il meridione e le Isole resteranno ai margini del tutto ed avranno solo una maggiore ventilazione senza il rischio di fenomeni.

La situazione al nord dovrebbe mantenersi variabile anche nei giorni seguenti, mentre al centro e al meridione l'estate continuerà senza problemi. Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per giovedi 30 luglio.

La medesima circolazione delle ultime settimane si appresterà a salutare il mese di luglio che per la prima volta (forse) non sarà caratterizzato da ondate di caldo altroci in Italia.

