Meteo a 15 giorni: la stabilità e il caldo potranno attendere...

Non è ancora tempo di sole e mare. L'alta pressione non sembra intenzionata a puntare il suo sguardo verso il Mediterraneo, restando sempre defilata in Atlantico. In assenza di una figura stabilizzante in sede italica, il tempo da noi non potrà volgere al bello, quantomeno durante la prima decade di giugno.

Ci troveremo spesso tra le braccia di condizioni instabili, che specie al nord e su parte del centro sfumeranno a tratti verso il tempo perturbato.

La media degli scenari del modello americano valida per venerdi 5 giugno mostra quanto accennato poco sopra:

Alta pressione protesa dall'Atlantico all'Islanda: un blocco coriaceo che contribuirà a scaraventare aria fredda verso l'Europa occidentale fino a raggiungere il Marocco (frecce blu). Qui vi sarà il "giro di boa" con un flusso umido sud-occidentale che verrà proposto sull'Italia (frecce rosse).

Le regioni del nord e parte del centro verranno interessate in pieno da questo fiume umido ed avranno fenomeni temporaleschi localmente intensi. Il meridione e le Isole saranno invece sotto una curvatura blandamente anticiclonica con condizioni meteorologiche migliori anche se non del tutto stabili.

Questa situazione, come anticipato, potrebbe andare avanti per tutta la prima decade di giugno. Se con un balzo virtuale ci spostiamo a martedi 9 giugno, notiamo una condizione ancora non propriamente stabile dalle nostre parti:

Fin tanto che l'alta pressione si manterrà così defilata ad ovest, il tempo sull'Italia non troverà pace.

Dalla mappa si evince ancora una blanda depressione in sede mediterranea a cui si assoceranno condizioni di moderata instabilità, sempre più attive al nord e al centro.

Il quadro termico si manterrà complessivamente gradevole per tutto il periodo. Vi saranno persino punte di fresco laddove le piogge ed i temporali insisteranno maggiormente.

