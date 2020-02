Meteo a 15 giorni: la primavera meteorologica esordirà dinamica?

L'indebolimento della furia cieca delle correnti da ovest, dopo un inverno in cui hanno corso all'impazzata, come non si ricordava dal 1990, sarà lento. Ce lo ricorda anche l'ultima emissione del modello americano, che ci invita alla prudenza quando ipotizziamo l'uscita di scena dell'anticiclone e l'ingresso in grande stile delle perturbazioni atlantiche.



Ecco l'immagine simbolo dell'anomalia barica del periodo a 5500m prevista per fine mese: ad ovest positiva, ad est negativa, il Mediterraneo nel mezzo, in una sorta di limbo in cui vorrebbe succedere tanto, ma succede poco.

Di conseguenza tutto resta in sospeso, pur con la concreta possibilità che perlomeno potremo essere interessati nei primi giorni di MARZO da correnti da nord-ovest abbastanza incisive, in grado di favorire un certo ricambio d'aria, qualche precipitazione passeggera al centro, al sud e su parte del nord-est. Niente di particolarmente significativo certo, ma sarebbe già un passo avanti, in attesa di un'ulteriore frenata del getto. Ecco come potrebbe essere riassunta baricamente la situazione:



Può darsi poi che, nel corso della prima decade del prossimo mese, la frenata diventi più importante e potenzialmente tutto un grosso ramo freddo del vortice polare si porti a ridosso del centro Europa, cosi come si nota qui:

E' chiaro che da tutta quella bobina gelida e depressionaria, qualcosa dovrà per forza arrivare nell'ambito del Mediterraneo: ci aspettiamo dunque che la svolta diventi progressivamente più netta, cosi come abbiamo peraltro già segnalato stamane in apertura di giornale.



SINTESI del tempo tra sabato 29 febbraio e sabato 7 marzo:

-due possibili affondi depressionari sull'Italia, probabilmente entrambi diretti verso l'area adriatico-balcanica e infine jonica con fenomeni soprattutto al centro e al sud e marginalmente su Alpi ed estremo nord-est, sottovento cioè con tempo asciutto il nord-ovest.



-breve intervallo anticiclonico tra i due affondi, con tempo migliore.



-non escluso che il secondo attacco possa colpire più ovest determinando un peggioramento più vistoso ma le probabilità non sono ancora elevate.