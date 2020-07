Meteo a 15 giorni: la fase calda sarà seguita da nuovi TEMPORALI al nord?

Il ruggito dell'estate mediterranea si prevede di portata considerevole durante la prossima settimana in Italia. Molte aree del nostro Paese sperimenteranno condizioni di malessere fisiologico stante la combinazione tra le alte temperature e gli alti tassi di umidità.

Siamo nella fase topica dell'estate; di conseguenza la condizione che andremo a vivere nei prossimi giorni rientra nei parametri di un'estate abbastanza normale...sempre che non si ecceda con la durata.

Per il momento, la prevista fase molto calda non dovrebbe durare più di una settimana. Sabato 1 agosto il promontorio anticiclonico sull'Italia sarà già piegato in parte della correnti occidentali sulla Media Europa:

In altre parole, si assisterà ad un lento aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi, mentre il resto della Penisola si crogliolerà sotto un sole estivo accompagnato da temperature elevate.

Veleggiando fino ai primi giorni di agosto, il modello americano opta per un ritorno dei temporali al nord sotto l'egida di correnti fresche ed instabili di matrice atlantica. Ecco la situazione estrapolata per mercoledi 5 agosto:

Alpi, Prealpi e settori di pianura posti a nord del Po riceveranno temporali pomeridiani e serali più o meno intensi. Qualche nube, ma in un contesto asciutto, potrebbe arrivare anche al centro, mentre al sud e sulle Isole il tempo si manterrà soleggiato.

Temperature in calo al nord, in misura minore anche sulle altre regioni.

