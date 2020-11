Meteo a 15 giorni: l'INVERNO proverà ad imporsi sull'Italia!

Esattamente tra tre giorni si entrerà ufficialmente nell'inverno meteorologico, mentre per la più nota scadenza astronomica si dovrà attendere fino al 21 dicembre.

Nei prossimi giorni il tempo cercherà di scrollarsi di dosso il torpore anticiclonico che ha caratterizzato gran parte del mese di novembre, con assenza di neve, poche piogge e tanto inquinamento.

Quelle che stiamo vivendo sono giornate convulse sia per gli addetti ai lavori che per gli appassionati; le mappe promettono un certo dinamismo atmosferico che dovrebbe accompagnare i primi vagiti invernali sull'Italia; se a questa speranza si affianca un elaborato che invece non la pensa allo stesso modo, il quadro si complica ulteriormente in quanto vengono messi i bastoni tra le ruote ad un'evoluzione apparentemente lineare e coerente.

Vi diciamo queste cose perchè il ventaglio modellistico previsionale valido per i primi giorni di dicembre è nel complesso favorevole ad un cambiamento in grande stile del tempo sull'Italia nei prossimi giorni. Tuttavia c'è un elaborato abbastanza illustre che da questa mattina ha abbandonato le speranze di un cambiamento, ponendo nuovamente una situazione abbastanza scialba sull'Italia.

Al momento questa ipotesi è considerata minoritaria in quanto scarsamente credibile viste le premesse; tuttavia è lecito segnalarla.

Ciò che dovrebbe avvenire è un poderoso scambio meridiano sull'Europa centro-occidentale nella seconda parte della settimana prossima. Ve lo mostriamo sotto le spoglie di una corsa alternativa del modello americano valida per sabato 5 dicembre:

E' palese che una situazione del genere creerebbe i presupposti per nevicate a quote molto basse al nord e di media montagna al centro, oltre ad una generale intensificazione delle precipitazioni sull'Italia.

E' altrettando palese che una "ferita" del genere non sarebbe rimarginabile tanto facilmente da parte di strutture altopressorie...anzi, potrebbe fare da richiamo per altre depressioni sempre in sede mediterranea. Ecco una mappa valida per mercoledi 9 dicembre:

Depressioni, maltempo e clima abbastanza freddo in Italia, con piogge in pianura e tanta neve sui rilievi a quote anche basse. Vedremo se le cose andranno in questi termini oppure se il torpore meteorologico avrà la meglio anche in questa circostanza.

