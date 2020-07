Meteo a 15 giorni: l'estate resterà GODIBILE con qualche TEMPORALE

Il caldo atroce in questo luglio 2020 non s'ha da fare! Secondo le mappe odierne, anche la terza decade del mese centrale dell'estate mediterranea (luglio) non presenterà punte termiche eccessive sul nostro Paese.

Merito dell'alta pressione delle Azzorre che quest'anno ha soppiantato il temibile anticiclone africano; come se non bastasse, le correnti fresche nord atlantiche seguiteranno a lambire la nostra Penisola determinando la nascita di qualche temporale connesso a frequenti ricambi d'aria specie al nord e al centro.

La terza decade di luglio prenderà avvio con il sole quasi per tutti. Ecco la situazione sinottica attesa per mercoledi 22 luglio:

Alta pressione e bel tempo sull'Italia; farà caldo, ma senza esagerare. Notate però come le correnti fresche atlantiche siano pronte a dare battaglia alla parte settentrionale dell'anticiclone, ovvero in sede italica.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 25 luglio, notiamo uno schiacciamento dell'alta pressione verso sud ad opera dalle suddette correnti fresche (frecce blu):

Questa situazione, oltre ad un ridimensionamento delle temperature specie al nord e al centro, sarà teatro di alcuni temporali che si muoveranno in seno all'andamento delle correnti, ovvero da nord-ovest verso sud est. I fenomeni saranno comnunque più probabili al nord e al centro.