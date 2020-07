METEO A 15 GIORNI: l'estate prosegue, ma con il freno a mano tirato

Estate sì, ma senza garanzie di stabilità durevoli sulla nostra Penisola. L'alta pressione è presente, ma si lascierà spesso sorprendere da impulsi freschi atlantici che interesseranno soprattutto il nord e parte delle regioni centrali durante la prima parte di luglio.

Le regioni meridionali e soprattutto le Isole godranno invece di un tempo più stabile, ma senza avere temperature esageratamente elevate.

Il modello americano per la seconda domenica di luglio (domenica 12) pone una situazione nuovamente favorevole alla nascita di temporali su diverse regioni del centro-nord:

La mappa mette in luce la relativa facilità di penetrazione dell'aria atlantica sull'Europa centro-settentrionale e in parte anche sull'Italia. Solo le regioni meridionali e le Isole non verranno interessate da questo abbraccio un po' instabile e seguiteranno ad avere il sole. Altrove la variabilità sarà scontata e con essa la possibilità di imbattersi in improvvisi acquazzoni e temporali specie al nord in un contesto termico non caldo.

Se con un balzo virtuale ci portiamo a metà mese, il modello americano per mercoledi 15 luglio contempla ancora una situazione potenzialmente variabile sulla nostra Penisola, specie al nord e al centro:

L'alta pressione accuperà latitudini piuttosto basse consentendo a correnti nord-occidentali fresche di lambire la nostra Penisola con alcuni temporali specie al nord e nelle aree interne del centro. Più stabile si presenterà il tempo sulle Isole e al meridione.

