Meteo a 15 giorni: l'estate mediterranea verrà portata in trionfo?

L'instabilità sull'Italia dovrebbe avere i giorni contati. A patto che le mappe non facciano clamorosi ribaltoni nei prossimi giorni (cosa non impossibile), l'estate dovrebbe imporsi sull'Italia a partire dalla prossima settimana.

Sole e bel tempo dovrebbero essere i protagonisti quasi assoluti dell'ultima decade di giugno; diciamo "quasi" perchè qualche temporale pomeridiano nelle aree interne sarà sempre possibile.

La media degli scenari del modello americano valida per giovedi 25 giugno mostra una situazione pianamente estiva, non solo in Italia, ma su gran parte dell'Europa centrale:

Il maltempo si rifugerà in sede islandese, mentre da noi si farà sotto una poderosa rimonta anticiclonica che metterà tutta l'Italia sotto il sole e il caldo. Solo i settori interni nel pomeriggio potrebbero avere qualche temporale di stagione, mentre le temperature non dovrebbero puntare a valori esageratamente alti.

Come potrebbe evolvere la situazione successivamente? Attorno alla fine del mese, le fresche correnti atlantiche potrebbero "piallare" un po' l'alta pressione, con il ritorno dell'instabilità e del fresco sul centro-nord Europa.

Noi resteremo protetti dall'alta pressione che garantirà ancora sole e caldo al centro e al meridione. Solo le regioni settentrionali potrebbero essere lambite dalle suddette correnti ed avere qualche temporale su Alpi Prealpi ed occasionalmente sulle alte pianure specie nel pomeriggio-sera.

