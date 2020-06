Meteo a 15 giorni: l'estate ci riproverà nella terza decade di giugno

Le mappe estrapolate nei giorni scorsi mostravano un tentativo di avvio estivo durante la prossima settimana, indicativamente dal giorno 15. Gli ultimi elaborati hanno invece allungato la fase instabile almeno fino al giorno 20, con ripetute occasioni per piogge e temporali specie al nord e al centro.

Durante la terza decade di giugno, la bella stagione farà un nuovo tentativo di imposizione sullo scacchiere mediterraneo e sull'Italia, anche se al momento non sembra particolarmente convinto.

La media degli scenari del modello americano valida per domenica 21 giugno (partenza dell'estate astronomica), mostra un blando allungo dell'alta pressione atlantica verso levante:

Dalla mappa risulta evidente come la parte più intensa dell'alta pressione resti arroccata in Atlantico. Sull'Italia e l'Europa centrale si potrà sperare in un'attenuazione delle condizioni instabili che si ridurranno ad episodi sporadici alternati a belle fasi soleggiate.

Anche le temperature tenderanno ad una lieve ripresa specie nei valori massimi, anche se non avremo ancora condizioni di caldo intenso.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a giovedi 25 giugno, notiamo un ulteriore sollevamento delle correnti atlantiche a favore di una maggiore ingerenza dell'alta pressione mediterranea:

Il bel tempo inizierà a porre le basi al meridione e su parte del centro, mentre al nord avremo ancora condizioni variabili con qualche temporale limitato all'area alpina. Temperature nella norma con un po' di caldo solo al sud e sulle Isole.