Meteo a 15 giorni: l'estata si avvia verso la fase culminante

Tra il 20 luglio e il 10 agosto si consuma solitamente la fase più stabile e calda dell'estate mediterranea. Quest'anno, almeno per il momento, non c'è l'alta pressione africana ad arroventare lo Stivale da nord a sud.

L'alta pressione che ci interessa, lo ribadiamo, è quella delle Azzorre; avendo matrice oceanica presenta temperature non esageratamente alte.

Ci teniamo a ribadire che siamo in estate e non si può pretendere il fresco sull'Italia se non in occasione di eventi termporaleschi; di conseguenza prepariamoci a giornate calde, ma senza scomodare eccessi.

La prima mappa valida per lunedi 20 luglio mostra una situazione pienamente estiva sull'Italia:

Bel tempo e caldo da nord a sud; anche gli eventuali temporali di stagione sui rilievi nell'arco del pomeriggio saranno molto limitati, stante la massa d'aria veramente stabile.

Questa situazione si protrarrà per qualche giorno; poi l'egemonia del solleone verrà nuovamente messa in discussione da una saccatura atlantica che dall'Europa centrale si allungherà verso l'alta Italia.

Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per venerdi 24 luglio:

Come anticipato, il cavo d'onda potrebbe toccare le regioni settentrionali determinando l'attivazione di alcuni temporali. Qualche fenomeno potrebbe sforare anche nelle aree interne del centro, mentre altrove continuerà a splendere il sole.

