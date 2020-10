Meteo a 15 giorni: l'autunno prosegue INSTABILE, a tratti anche PERTURBATO

Un autunno tutto da vivere sotto il profilo dei fenomeni che la natura ci regalerà anche nelle prossime settimane, sperando ovviamente che non si ecceda con la loro forza.

Stando alle mappe attuali, sembra ridimensionarsi la possibilità di un eventuale ottobrata sulla nostra Penisola nella terza decade di ottobre. L'alta pressione africana non verrà solleticata a dovere e riuscirà a garantire il suo effetto stabilizzante per qualche giorno solo sulle nostre regioni meridionali e parte di quelle centrali.

Il nord e le regioni tirreniche si troveranno spesso esposte alle umide e piovose correnti atlantiche che traghetteranno sull'Italia una serie di perturbazioni.

La prima mappa mostra la media degli scenari estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 23 ottobre:

Ecco il fiume delle correnti perturbate dall'Atlantico che riuscirà ad invadere con decisione il centro e il nord della nostra Penisola con piogge, rovesci e neve sulle Alpi. Il meridione e la Sicilia resteranno invece sotto correnti più calde di matrice africana ed avranno un tempo maggiormente stabile.

Volgendo lo sguardo a prua ed arrivando a lunedi 26 ottobre, notiamo una situazione abbastanza simile rispetto alla mappa sopra esposta.

In sostanza, resterà aperto il corridoio perturbato da ovest che invierà perturbazioni verso l'Italia e il bacino del Mediterraneo. In altre parole, il tempo resterà instabile con momenti anche perturbati anche se in un contesto di clima poco freddo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località