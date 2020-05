Meteo a 15 giorni: l'anticiclone proverà a regalare l'estate, ma sarà il momento giusto?

L'alta pressione proverà a proiettarci verso l'estate: il modello americano non la vede però cosi decisa a costruire quello "scudo spaziale" capace di resistere sia alle insidie dell'aria fresca atlantica, né tantomeno in una fase iniziale, a quella di rientro dal nord-est del Continente e diretta lungo le nostre regioni del medio e basso Adriatico.



Insomma un'alta pressione "incerottata" sotto un bel vestito rosso, che nasconde però poca sostanza.



Dapprima dunque le ingerenze fresche orientali che dovrebbero mantenere attive le condizioni di instabilità su Marche, Abruzzo, basso Lazio, meridione in genere, come mostra la mappa barica qui sotto prevista per giovedì 28 maggio, quando ormai si sarà consumata questa fase, dove peraltro al nord e sull'alto Tirreno il sole e il caldo non mancheranno di certo.





Successivamente, intorno venerdì 29 o a sabato 30 maggio l'azione dell'Atlantico diverrà sempre più pressante da ovest e l'alta pressione mostrerà tutti i segni della sua erosione, che coinciderà con una breve fase più calda al centro e al sud, ma anche con i primi temporali forti al nord-ovest, specie lungo la fascia alpina e pedemontana, come evidenzia molto bene la mappa che segue:

Entro domenica 31 maggio lo sfondamento si concretizzerà in modo ancora più netto e i temporali e la frescura dovrebbero sfondare su tutto il nord e almeno parte del centro, come abbiamo voluto evidenziare in questa mappa che ci mostra una figura depressionaria molto incisiva, che potrebbe avere conseguenze anche nei giorni successivi, sui quali però preferiamo non esprimerci:

RIASSUMENDO:

da martedì 26 maggio a giovedì 28 maggio: sul medio e basso Adriatico e in più generale su meridione e basso Lazio ancora qualche nota di instabilità con associati alcuni rovesci sparsi o brevi temporali pomeridiani, più probabili in Appennino. Bel tempo altrove, caldo moderato, un po' più intenso su nord-ovest, Toscana e Sardegna.



tra venerdì 29 e sabato 30 maggio: primi temporali al nord-ovest, specie arco alpino e fascia pedemontana, anche forti, tempo buono invece altrove, più caldo al centro e al sud.



da domenica 31 maggio: possibile sfondamento dei temporali al nord e su Toscana, nord Umbria, nord Sardegna con fenomeni anche intensi e calo termico, ancora soleggiato o velato altrove con caldo piuttosto intenso al sud.



Attendibilità media: 45%