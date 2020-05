Meteo a 15 giorni: l'anticiclone africano farà esplodere l'estate anticipata?

L'anticiclone africano si è messo in una posizione tale che può imprimere davvero una svolta alla stagione ; a facilitarne il compito l'affondo costante di una saccatura a ridosso del Golfo del Leone, che faticano a muoversi poi verso levante, rafforzandolo ulteriormente.



Per fortuna ogni tanto le saccature riescono ancora a ricevere una spinta da ovest sufficientemente efficace da forzare il blocco anticiclonico, portando un passaggio piovoso almeno al nord e al centro, mentre il sud ne risulta scarsamente interessato.



Questa configurazione in passato, quando l'anticiclone si rafforzava ulteriormente ed abbracciava il Mediterraneo piantando dei "chiodi" a ridosso delle Alpi, poteva durare anche un mese: un mese di secco (come accadde ad esempio nel luglio del 2015).



Come già segnalato però il modello americano non vede l'anticiclone cosi in forma da ancorarsi saldamente allo Stivale, anzi, dopo un tentativo di dominio più accentuato, pare venga sopraffatto da quell'instabilità in arrivo da ovest di cui parlavamo sopra.



Resta comunque un segnale di stagione estiva incombente, che a molti farà piacere, ma che sarebbe stata ancora più gradita qualora si fosse alternata a fasi piovose diffuse, per le quali ormai non è che resti ancora molto tempo.



Vediamo allora la sequenza barica prevista tra mercoledì 13 maggio e mercoledì 20 maggio. Si parte con correnti da ovest ancora debolmente instabili per il nord e parte del centro con possibilità anche di qualche precipitazione temporalesca, più protetto il sud:

A metà mese il cuneo anticiclonico andrà ad abbracciare anche il centro, rintuzzando la minaccia della saccatura e limitando l'instabilità al solo settentrione come si vede in questa mappa prevista per venerdì 15 maggio:

Nel week-end 16-17 maggio il tempo volgerà al bello su tutta la Penisola grazie ad un'ulteriore rafforzamento del cuneo anticiclonico; questa volta le saccature atlantiche non riusciranno a scalfirlo e sull'Italia farà decisamente un caldo estivo.

Tuttavia la saccatura iberica proverà nuovamente a forzare il blocco tra lunedì 18 e mercoledì 20 maggio, sembra con successo, smorzando la calura a suon di temporali anche di forte intensità, in particolare al nord e al centro.

IN SINTESI il tempo da martedì 12 a mercoledì 20 maggio:

martedì 12 maggio: variabilità con residui temporali su nord-est e dorsale appenninica del centro nel corso della giornata, migliora al nord-ovest, bello altrove, clima gradevole.



da mercoledì 13 a venerdì 15 maggio: condizioni di instabilità a tratti al nord e al centro con spunti temporaleschi pomeridiani, specie a ridosso delle montagne e sulla fascia pedemontana del nord, bello altrove, caldo moderato al sud, clima gradevole altrove.



da sabato 16 a lunedì 18 maggio: bel tempo ovunque e clima caldo con anticipo d'estate.



da martedì 19 a mercoledì 20 maggio: possibile nuova offensiva temporalesca e calo termico, specie al nord e al centro.