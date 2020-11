Meteo a 15 giorni: l'alta pressione potrebbe aprire le porte al FREDDO!

Sembra ormai assodato che l'alta pressione si gonfierà come un pallone nei primi giorni della settimana prossima, bloccando completamente il flusso atlantico verso il nostro Continente. Di conseguenza chi aspetta le piogge di novembre resterà deluso perchè molto probabilmente quest'anno non arriveranno; ovviamente questa è una cosa non bella.

La porta che acquisterà interesse sarà infatti quella orientale, ovvero del FREDDO. In un primo tempo l'alta pressione si piazzerà troppo vicino alle nostre zone come mostra la mappa relativa a mercoledi 18 novembre:

E' una cartina che promette stabilità e mitezza per tutti se si eccettuano deboli condizioni instabili sulle estreme regioni meridionali per un ritorno da nord.

Il pachiderma stabile dovrebbe lentamente spostarsi verso ovest, in concomitanza con un'azione sempre piu pressante dell'aria fredda da nord-est. Ecco le temperature a 1500 metri previste per sabato 21 novembre:

La grande mitezza potrebbe migrare verso l'Atlantico, mentre il freddo arriverebbe alle porte dell'Italia sotto l'impeto di correnti nord-orientali. L'ulteriore sbilanciamento dell'alta pressione verso nord-ovest darebbe poi adito alla sopracitata fredda di irrompere sull'Italia con venti freddi e temperature in forte calo. Ecco la situazione termica a 1500 metri estrapolata oggi dal modello americano per lunedi 23 novembre:

Punte di -5/-6° a 1500 metri potrebbero divenire realtà sulla verticale del nostro Paese con le prime nevicate sui settori appenninici anche a bassa quota. Al momento si tratta solo di una linea di tendenza che avrà bisogno di essere rivisitata alla luce delle prosssime emissioni. Continuate quindi a seguirci.

