Meteo a 15 giorni: l'alta pressione non riuscirÃ  a proteggerci adeguatamente...

L'allungo dell'alta pressione delle Azzorre verso la nostra Penisola garantirà alcuni giorni di bel tempo tra il week-end e l'inizio della settimana prossima, pur presentando alcuni disturbi specie al nord.

A seguire, la figura stabilizzante potrebbe arrettare nuovamente verso il vicino Atlantico, lasciando la nostra Penisola in balia di correnti fresche e moderatamente instabili che inizierebbero ad agire nella seconda parte della settimana entrante.

A tal proposito, ecco la media di tutti gli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano, estrapolata per venerdi 29 maggio:

Ironicamente, si potrebbe chiamare "l'alta pressione dal braccio corto". Come vedete, non vi saranno strutture depressionarie in grado di generare severe ondate di maltempo sul Bel Paese...anzi, la pressione al suolo si manterrà su valori abbastanza elevati.

Se però analizziamo la struttura in quota, notiamo un flusso di correnti occidentali instabili che saranno causa di temporali soprattutto in prossimità dei rilievi e durante il pomeriggio, in un contesto termico complessivamente accettabile.

Un tempo moderatamente instabile che nei giorni seguenti dovrebbe concentrarsi soprattutto al nord e su parte del centro, lasciando il meridione e le Isole sotto condizioni di maggiore stabilità.

La media degli scenari americana estrapolata oggi per martedi 2 giugno, mostra scenari ancora instabili soprattutto sull'Europa centrale e il parte sul centro-nord della nostra Penisola:

Sicilia, Sardegna e meridione torneranno ad avere il bel tempo; le zone interne del centro e quasi tutto il nord seguiteranno a scontare gli effetti di una circolazione moderatamente instabile fissata alle quote superiori, che sarà causa di temporali soprattutto sui rilievi e nelle ore pomeridiano-serali.

Quadro termico un po' esuberante al sud e sulle Isole, complessivamente accettabile sul resto d'Italia.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive