Meteo a 15 giorni: INVERNO, se ci sei batti un colpo!

Non è facile seguire le bizze dei modelli in un momento delicato come questo, ovvero il cambio stagionale. Tra poco più di 10 giorni entreremo nell'inverno meteorologico e dalle mappe si attende un cambiamento di configurazione che possa garantire l'arrivo di un po' di freddo e di neve quantomeno sulle nostre montagne, dopo un novembre disastroso da questo punto di vista

I tentativi sulle mappe ci sono...anzi, in alcuni frangenti sembrano diventare scenari tangibili; altre volte il volto dinamico dell'inverno torna a nascondersi dietro l'alta pressione, espressione di un getto esasperato che fa capo ad un vortice polare che gira come un forsennato.

I tentativi per far cambiare le cose ci sono anche oggi. Ve ne mostriamo uno valido per la fine di novembre:

Una frenata del getto connesso ad un rallentamento del vortice polare è atteso attorno alla fine del mese. A ciò si assocerebbero scambi meridiani più esasperati con la possibilità di avere freddo e neve anche da noi. In altre parole, l'inverno meteorologico ci mostrerebbe il suo biglietto da visita sotto un clima più consono rispetto a quello attuale, che non è altro che un remake degli ultimi inverni.

C'è però la pressante azione antagonista di un getto occidentale che sembra non mollare mai. Purtroppo, anche questa è un'opzione che saltuariamente diventa dominante (come oggi) o minoritaria (come lo era ieri).

Arrivare ad inizio dicembre con una situazione del genere, ovvero con la solita mitezza e le solite correnti occidentali "sbilenche", vorrebbe dire mettere a rischio parte della stagione fredda, quantomeno la sua fase iniziale.

In questi casi non possiamo fare altro che aspettare e vagliare di volta in volta tutte le ipotesi. Oggi, comunque, è una giornata "negativa" (modellisticamente parlando) sul fronte invernale, ma domani potrebbe nuovamente cambiare tutto. Continuate quindi a seguirci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località