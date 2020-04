Meteo a 15 giorni: instabilità in graduale aumento sull'Italia

L'alta pressione che incombe sull'Italia e su gran parte del nostro Continente inizierà lentamente ad attenuarsi durante il periodo pasquale. La sua egemonia verrà inficiata da una moderata irruzione fredda che in un primo tempo "sbanderà" troppo ad ovest senza interessarci direttamente.

Il risultato sarà la creazione di una depressione in sede Iberica attorno al giorno 15; la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio ce la mostra prontamente:

La suddetta depressione si comporterà come una spina nel fianco nei confronti del tessuto anticiclonico che al momento abbraccia gran parte del nostro Continente.

Da notare come la pressione sull'Italia si mantenga ancora abbastanza elevata anche se da ovest inizieranno ad affluire le prime correnti sciroccali tra la Sardegna e il nord-ovest, segnale di un prossimo cambiamento.

Cosa potrebbe accadere successivamente? Se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 18 aprile, notiamo una situazione profonfamente diversa in Europa:

Notate la vistosa rimonta dell'alta pressione che questa volta avverrà in pieno Atlantico in direzione dell'Islanda (frecce rosse). Di rimando, la pressione tenderà a flettere su tutto il comparto centro-occidentale dell'Europa ed in tendenza anche sulla nostra Penisola (frecce blu). Da ciò potrebbero scaturire condizioni instabili e più fresche che dalle regioni settentrionali si propagheranno al resto d'Italia nelle giornate seguenti.

In altre parole, potrebbe tornare la pioggia sull'Italia ad iniziare dai settori più a nord. Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione alla luce delle nuove emissioni dei modelli; per il momento continuate a seguirci.