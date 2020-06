Meteo a 15 giorni: INSIDIE all'estate Mediterranea

Il mese di giugno chiuderà in bellezza sotto il profilo atmosferico sulla nostra Penisola. A parte qualche disturbo sulle Alpi, il tempo sarà stabile, soleggiato e caldo sulla quasi totalità del territorio nazionale.

Il testimone dell'estate verrà poi affidato al mese più stabile per antonomasia: luglio. La sua prima parte non si annuncia però eccessivamente soleggiata e calda, soprattutto al nord e al centro.

Diversi saranno i disturbi che limiteranno lo strapotere dell'estate mediterranea; in altre parole, l'alta pressione verrà messa un po' in crisi dalle fresche correnti nord atlantiche; di conseguenza non avremo il mostro di stabilità che abbiamo imparato a conoscere negli anni scorsi.

La prima mappa mostra la situazione imbastita questo pomeriggio per lunedi 6 luglio:

Notiamo una partenza di luglio un po' claudicante sotto il profilo estivo sul nostro Paese. Aria fredda di diretta estrazione nordica potrebbe interessare il centro-nord della nostra Penisola e più marginalmente il meridione con fenomeni di instabilità sparsi associati ad un calo delle temperature.

Le estreme regioni meridionali e le Isole resteranno ai margini del tutto e se la caveranno con un po' di variabilità associata ad un moderato calo termico.

Successivamente il tempo dovrebbe lentamente "guarire" anche se non verrà ancora palesata una figura anticiclonica inossidabile sul Mediterraneo. Ecco la mappa estrapolata dal modello americano per giovedi 9 luglio:

Notiamo una nuova distensione dell'alta pressione verso l'Italia, ma sempre un po' disturbata da correnti atlantiche che scorreranno più a nord; il tempo quindi si rimetterà al bello a parte qualche temporale sulle Alpi, accompagnato da temperature in linea con le medie del periodo.

