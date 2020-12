Meteo a 15 giorni: il TRIONFO del MALTEMPO anche a gennaio?

Ci troviamo per il momento davanti ad un inverno diverso rispetto agli ultimi anni. Tralasciando la fase mite che ci sta accompagnando ancora oggi e che avrà termine nella giornata di Natale, nei prossimi giorni non saremo interessati dalla solita alta pressione ingombrante, ma da condizioni di instabilità che al nord e su parte del centro saranno associate a situazioni anche piuttosto fredde.

Rispetto agli ultimi anni, il vortice polare quest'anno non sembra correre all'impazzata ed almeno per i prossimi 15 giorni i modelli non contemplano il ritorno alle condizioni anticicloniche opprimenti tanto care agli ultimi inverni.

Per prima cosa osserviamo la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 31 dicembre:

Due cose da notare: la persistenza di un'alta pressione di blocco in Atlantico e la vasta area ciclonica che ingloberà quasi la totalità del nostro Continente, Italia compresa. La struttura perturbata verrà continuamente alimentata da aria fredda di matrice artica che scenderà sul fianco orientale dell'anticiclone medesimo.

E' palese che con questa situazione il tempo sulla nostra Penisola presenterà elevati connotati instabili, con rischio di nevicate anche a bassa quota specie al centro e al nord.

Volgendo lo sguardo oltre, si scorge dai modelli una migrazione dell'alta pressione atlantica verso nord, in direzione dell'Islanda. Ecco la media degli scenari americana valida per lunedi 4 gennaio:

In gergo tecnico questa situazione viene definita di "zonalità bassa"; si crea quando un'alta pressione presidia le alte latididini e le correnti atlantiche sono costrette a passare basse entrando nel Mediterraneo dalla porta Iberica (frecce bianche).

Questo tipo di tempo determina sull'Italia lunghi periodi piovosi con la neve che di tanto in tanto farebbe capolino a quote basse al nord; un tempo non freddo, ma umido invece al centro e soprattutto al meridione.

Morale: forse non arriverà il freddo intenso, ma per il momento le alte pressioni saranno lontane dall'Italia...e questa è già una novità rispetto agli ultimi inverni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località