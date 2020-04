Meteo a 15 giorni: il trend PIOVOSO potrebbe mettere radici

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Il modello americano in molte emissioni converge su situazioni di maltempo più spiccate sul finire di marzo e soprattutto per l'esordio di maggio.

Certo, non siamo ancora alla certezza, ma l'evoluzione da ovest è la più facile da prevedere per i modelli e dunque ci autorizza a pensare che questa potrebbe essere la configurazione barica giusta per l'esordio di maggio, guardiamola insieme:

Una spina nel fianco dell'alta pressione, questa bell'ansa depressionaria che ci autorizza a pensare che da qui potrebbero scaturirne precipitazioni anche abbondanti sui versanti occidentali del Paese.



A rafforzare questa ipotesi ci pensa anche l'evoluzione prevista per i giorni successivi (2-3-4 maggio) che prova ad intensificare quest'azione perturbatrice da ovest, inserendo altri impulsi ed altra aria fresca ad alimentare la "ferita":

Il blocco anticiclonico ad est è importante per favorire la persistenza dei fenomeni sulle nostre regioni e scongiurare la siccità; certo i blocchi alla lunga possono anche diventare pericolosi, ma stiamo parlando del nulla ancora perché una simile configurazione, pur supportata da diverse corse, potrebbe svenire nel nulla già nelle prossime 24 ore, da qui l'inutilità di fantasticare (almeno per ora) sulle conseguenze.



IN SINTESI il tempo da martedì 28 aprile a martedì 5 maggio:



martedì 28 aprile: possibile passaggio di rovesci o temporali tra nord e centro Italia, seguito da schiarite, tempo asciutto e ancora in parte soleggiato al sud.



mercoledì 29 e giovedì 30 aprile: tempo migliore e nel complesso mite.



da venerdì 1° maggio in poi: possibili ripetuti passaggi instabili segnatamente al nord e lungo le regioni tirreniche sino alla Campania, meno coinvolto il resto del Paese. Le precipitazioni più intensi, se andasse in porto una tale configurazione, insisterebbero soprattutto sul nord-ovest.



Seguite gli aggiornamenti!