Meteo a 15 giorni: il tempo resterà INSTABILE e un po' più FREDDO

Dopo un avvio scoppiettante, contraddistinto dal transito sull'Italia di diverse perturbazioni, il tempo potrebbe mantenere caratteristiche instabili sul nostro Paese per tutta la prima porzione di marzo.

Arriverà anche un po' di FREDDO in quanto l'alta pressione tenterà un allungo verso l'Europa centro-settentrionale, bloccando il flusso mite oceanico e aprendo la strada ad aria decisamente meno tiepida dai quadranti orientali.

Sul finire della prima decade mensile, l'alta pressione è prevista ergersi tra l'Europa occidentale e l'Atlantico, bloccando il flusso mite occidentale. La mappa sinottica estrapolata dal modello americano e prevista per martedi 10 marzo, risulta molto eloquente a tal riguardo:

L'anticiclone delle Azzorre, dopo essersi disteso per oltre due mesi verso il Mediterreneo e l'Italia, tenterà una fuga verso nord-est come da freccia; sul suo fianco destro verrà prelevata aria fredda che si dirigerà verso la nostra Penisola e l'Europa orientale.

In Italia, oltre ad una generale diminuzione della temperatura, avremo un tempo instabile specie al centro e al meridione. In prossimità dell'Appennino arriveranno anche nevicate a quote relativamente basse.

La mossa successiva che eseguirà l'alta pressione sarà un coricamento lungo i paralleli sull'Europa centro-settentrionale. Ecco la situazione estrapolata sempre dal modello americano per venerdi 13 marzo:

L'abbraccio anticiclonico- una volta tanto - non dovrebbe riguardare l'Italia, ma i Paesi più a nord. Da noi si rinnoverebbero condizioni instabili con rovesci anche nevosi sui rilievi sotto l'egida di un clima abbastanza freddo.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive