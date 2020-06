Meteo a 15 giorni: i TEMPORALI ci terranno compagnia almeno fino al giorno 20...

Questo giugno vuole stupirci! E' necessario andare indietro di alcuni anni per trovare gran parte d'Italia abbracciata dai temporali come sta accadendo attualmente.

Le alte pressioni sono lontane dalla scena europea ed italica; al loro posto domina una vasta figura instabile che viene continuamente alimentata da correnti fredde di matrice nord atlantica.

Sarà così ancora per diversi giorni. Le principali elaborazioni non danno una risoluzione di questa situazione in tempi brevi. Il modello americano, addirittura, propone con l'ultima corsa una nuova recrudescenza dell'instabilità attorno alla metà del mese.

Ecco la situazione prevista dal modello di oltre oceano per martedi 16 giugno:

Dopo una tregua assai parziale durante il fine settimana prossimo, specie al centro e al sud, ecco un nuovo assalto perturbato da ovest con una saccatura ben strutturata in avvicinamento all'Italia.

In altre parole, al nord e al centro torneranno di gran carriera rovesci e temporali sparsi. Nei giorni successivi tali fenomeni potrebbero estendersi, seppure più attenuati, anche al resto d'Italia, lasciando fuori solo le regioni estreme e le isole.

La situazione prevista sul finire della seconda decade mostra ancora segni di notevole irrequietezza atmosferica; ecco la mappa relativa a venerdi 19 giugno:

Ancora nulla da fare per la stabilità e il caldo sull'Italia...anche se l'alta pressione atlantica pare intenzionata a schiodarsi dalla sua posizione canonica, con un lento allungo verso la nostra Penisola.

Nella terza decade mensile la potremo ritrovare maggiormente distesa tra il Mediterraneo e l'Europa centrale; ecco le prospettive per lunedi 22 giugno:

Sembrerebbe l'ingresso dell'estate canonica con la struttura instabile finalmente in fuga verso levante. In altre parole, in Italia interverrebbe un miglioramento da nord a sud con aumento delle temperature massime.