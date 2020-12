Meteo a 15 giorni: grandi movimenti a scala europea nei primi giorni di gennaio

Osservando le mappe previsionali inerenti ai primi giorni di gennaio sembra di rivivere, ovviamente in prospettiva, un inverno di altri tempi.

Non c'è il vortice polare che spinge all'impazzata e che fa spanciare l'alta pressione atlantica verso di noi; non c'è la solita mitezza che sempre più spesso ha accompagnato i primi vagiti del mese di gennaio.

Quest'anno la situazione è (per il momento) completamente diversa. Il vortice polare si presenta disturbato e ciò delocalizza l'anticiclone atlantico molto a nord, addirittura tra Islanda e Groenlandia. Sul suo fianco meridionale si apprezzano (sempre in prospettiva) colate di aria fredda in direzione dell'Europa centrale e parte dell'Italia, segnatamente centro-settentrionale.

Ecco cosa potrebbe succedere all'inizio di gennaio in Europa dal punto di vista termico:

La mappa si riferisce al 4 gennaio. Notiamo il disturbo mite in alto a sinistra, continuamente alimentato da aria calda proveniente dalle Canarie con raggiungimento addirittura la Groenlandia. L'alta pressione si strutturerà quindi in sede groenlandese e nord atlantica senza "spanciare" verso il nostro Continente.

Questa mossa farà piombare nel freddo l'Europa centrale e settentrionale, con interessamento anche del centro-nord della nostra Penisola.

Dal punto di vista barico, ecco la mappa corrispondente per la medesima giornata:

Alta pressione sulla Groenlandia, aria fredda sull'Europa con possibili interazioni con aria più mite di matrice atlantica. Una situazione favorevole alle nevicate al nord anche in pianura se le termiche lo consentiranno.

Un tempo più mite e umido sarà presente invece al sud, anche se di tanto in tanto un po' di freddo potrebbe farsi sentire anche qui con nevicate in Appennino.

