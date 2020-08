Meteo a 15 giorni: graduale stabilizzazione ed ESTATE più GENTILE

La retroguardia della rottura estiva che avremo durante il prossimo week-end potrebbe trascinarsi fino ad oltre la metà della settimana prossima. La media degli scenari del modello americano valida per giovedi 3 settembre mostra ancora un elevato rischio di temporali specie al nord e al centro:

Dovrebbe trattarsi dell'evento conclusivo prima di una nuova spinta dell'alta pressione atlantica che sul finire della prima settimana di settembre potrebbe far partire"l'estate settembrina" sulla nostra Penisola (freccia rossa).

Vi ricordiamo che l'estate di settembre non è mai bollente (se non per brevissimi periodi), ma può confezionare giornate luminose e soleggiate, in attesa dell'autunno.

Se con un balzo virtuale ci portiamo a domenica 6 settembre, notiamo quanto detto poco sopra:

Il flusso occidentale (frecce blu) dovrebbe garantire un periodo di bel tempo, senza eccessi termici e appena disturbato da qualche temporale al nord e nelle aree interne del centro nel pomeriggio. Qualche grado in piu si avrebbe invece al sud e sulle Isole, ma sempre senza esagerare.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località